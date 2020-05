Gears of War 3 : une version du jeu en développement refait surface... sur PS3 !

Il existe parfois des mystères qui ne seront probablement jamais résolus, à l'image de cette version PS3 de Gears of War 3. Oui, vous avez bien lu : pourtant une exclusivité Microsoft depuis la nuit des temps, la célèbre franchise de TPS, dont le troisième opus était alors développé par Epic Games, s'est vu à un moment du développement... déclinée sur la grande concurrente de la Xbox 360. Pourquoi ? Comment ? On ne sait pas et de toute façon, tout ceci est resté secret. Mais comme preuve (quasi) irréfutable, un internaute vient de poster une vidéo de huit heures et vingt-et-une minutes de cette build inédite, datant du 19 mai 2011."Pour autant que je sache, je suis la seule personne à avoir une telle version fonctionnelle. Je ne sais pas pourquoi elle existe, je ne sais pas pourquoi elle a été faite. Tout ce que je peux faire, c'est spéculer", annonce dans le descriptif de la vidéo le YouTuber "Proto". Celui-ci précise d'ailleurs que la build en question tourne sur un dev kit de PS3 en sa possession, soit une édition de la machine uniquement destinée aux développeurs avec (entre autres) de la RAM supplémentaire. "Sans cette mémoire vive additionnelle, vous ne pouvez pas y jouer."Et pour ceux qui s'interrogeraient de la présence des symbole de la Xbox 360, il semblerait qu'Epic Games n'ait tout simplement pas modifié le HUD : "L'interface affiche toujours les boutons Xbox 360 et tente d'ailleurs de lire les données comme si vous étiez sur Xbox 360. Mais si vous sélectionnez un autre profil, le système se verrouille."Bref, beaucoup de choses ne vont pas dans cette version PS3 étonnante (d'ailleurs précédée d'une autre datant de janvier 2011), et pour cause : il devait probablement s'agir d'un test pour on ne sait quelle raison, lequel s'est retrouvé dans les mains de cet internaute probablement issu de l'industrie. Plutôt original, non ?