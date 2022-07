gamescom 2022 : contrairement à Sony et Nintendo, Microsoft sera bien présent à Cologne

Alors que Sony Interactive Entertainment et Nintendo ont fait savoir qu'ils ne participeraient pas à la gamescom 2022, Microsoft, lui, sera bel et bien présent à Cologne. C'est en effet ce qu'annonce le constructeur américain dans un communiqué officiel où il précise que l'événement sera l'occasion de montrer des nouvelles choses sur des jeux déjà annoncés. "Après notre récent Xbox & Bethesda Games Showcase, nous sommes ravis de confirmer le retour de Xbox sur le showfloor de la gamescom 2022 à Cologne, en Allemagne, peut-on lire. Les fans européens et du monde entier peuvent s'attendre à avoir des nouvelles de certains jeux qui sortiront sur Xbox dans les 12 prochains mois."En plus de Sony Interactive Entertainment et de Nintendo donc, d'autres acteurs notables de l'industrie vidéoludique brilleront par leur absence tels que Take-Two Interactive, ou encore Activision Blizzard. Malgré tout, les organisateurs de la gamescom 2022 indiquent que le salon comptera plus de 250 participants, parmi lesquels Ubisoft, Koch Media, 505 Games, Bandai Namco Entertainment, Warner Bros. Games, ou encore THQ Nordic. Pour mémoire, les festivités auront lieu du 24 au 28 août prochains, sachant que le coup d'envoi sera donné la veille (23 août à 20 heures) dans le cadre du désormais traditionnel Opening Night Live orchestré par l'incontournable Geoff Keighley.