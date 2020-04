Forza Street : la version mobile se trouve une date, le cross-save de la partie

Déjà sorti sur PC, Forza Street ira également planter ses courses de rue et son gameplay résolument arcade sur iOS et Android : le free-to-play arrivera sur les stores d'Apple et Google le 5 mai prochain, soit dans un petit mois seulement. Et si jamais l'envie de frotter l'asphalte vous démange terriblement, Microsoft vient de lever le voile sur une feature appréciable : le titre sera cross-save, permettant ainsi de transvaser ses sauvegardes d'une plateforme à l'autre. En d'autres termes, si vous souhaitez commencer votre carrière sur PC dès maintenant et la reprendre sur téléphone ou tablette, c'est tout à fait possible.Notons que tous les joueurs qui se connecteront à Forza Street entre le 5 mai et le 5 juin recevront le Pack Fondateur, comprenant une Ford GT de 2017 ainsi que de la monnaie virtuelle. Histoire de débuter correctement, il faut bien ça.