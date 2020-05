Forza Street : un trailer de lancement pour célébrer la sortie du jeu sur iOS et Android

avant le 5 juin 2020, vous recevrez une Ford GT 2017 ainsi que des crédits supplémentaires et de l’or que vous pourrez utiliser dans le jeu pour commencer votre collection avec un tour d’avance", est-il indiqué dans le communiqué officiel, h

elles et ceux qui se joindront à la course via le Samsung Galaxy Store se verront offrir deux cadeaux supplémentaires : la Ford Mustang GT 2015 et sa livrée aux couleurs de Galaxy." Et "si vous possédez un appareil de la récente gamme Galaxy S20, vous obtiendrez une Chevrolet Corvette Z06 2015 et sa livrée unique, ainsi que des crédits et de l’or."On rappelle que cette version se déroule dans des milieux urbains et que les contrôles ont été grandement simplifiés. En effet, en dehors du freinage, de l'accélération et de la consommation d'essence, le pilote n'a pas grand-chose à gérer. Un moyen comme un autre de patienter jusqu'au prochain épisode sans doute en développement sur Xbox Series X.