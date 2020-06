Focus Home Interactive : l'éditeur rachète Deck13, le studio derrière The Surge

Fondé en 2001, Deck13 aura mis de longues années avant de tirer son épingle du jeu tout d'abord grâce à Lords of the Fallen, action-RPG sorti en 2014, puis grâce à The Surge et The Surge 2, Souls-like futuristes respectivement débarqués en 2017 et 2019. La firme basée à Francfort-le-Main, en Allemagne, s'est en tout cas construit une réputation suffisamment solide pour intéresser Focus Home Interactive, au point de même de déboucher sur son rachat par l'éditeur français pour la modique somme de 7,1 millions d'euros.Les quelque soixante-dix développeurs de Deck13 passent donc sous le giron de l'entreprise parisienne qui compte désormais sept studios dans ses rangs, liste qui devrait d'ailleurs se rallonger puisque son appétit est grand et ses désirs d'investissement tout autant. Est-ce que cela nous garantir donc la conception d'un The Surge 3 ? On l'espère, le dernier épisode en date nous ayant plutôt séduit.