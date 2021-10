Focus confirme l’acquisition de DotEmu, les créateurs de Streets of Rage 4 et de Tortues Ninja en 2D

Nous nous réjouissons d’accueillir Cyrille Imbert et les équipes de Dotemu qui viendront rejoindre l’ensemble des talents qui constituent le Groupe Focus. Nous avons hâte de développer tous ensemble les synergies qui permettront d’atteindre l’ambition de Focus de créer un Groupe fort, innovant et offrant des expériences singulières pour les joueurs du monde entier.

C'est arrivé début août, le 6 très exactement, à savoir l'annonce du rachat du jeune éditeur indé DotEmu par la société Focus Home Interactive. L'annonce n'a pas fait grand bruit dans la presse spécialisée, et pourtant, avec cette acquisition, Focus renforce son envie de grossir et de devenir un acteur incontournable du jeu vidéo. Un peu plus d'un mois après cette annonce, Focus Home Interactive, qui est devenu Focus Entertainment et qui a changé de logo par la même occasion le 6 septembre 2021, confirme l'acquisition de 77,5% du capital de DotEmu pour 38.5 millions d'euros. Christophe Nobileau, Président de Focus Entertainment, s'est d'ailleurs fendu d'un message pour accueillir DotEmu dans ses rangs :





Rejoindre le groupe Focus Home Interactive est une nouvelle aventure très excitante pour les équipes de Dotemu. Cette collaboration va permettre à notre société de se structurer davantage et de pouvoir donner une plus grande ambition à l'ensemble de nos projets, tout en gardant une véritable indépendance. Nous avons hâte d'apporter notre savoir-faire et de mettre à contribution nos compétences afin de construire, ensemble, un groupe de premier plan sur la scène vidéoludique mondiale.

Il faut dire que le succès fulgurant de Streets of Rage 4 (2.5 millions d'exemplaires vendus) a propulsé l'éditeur dans une autre sphère, d'autant que ses prochains projets tels que le prochain Tortues Ninja en 2D génèrent une hype incroyable auprès des joueurs. Basé à Paris et composée d'une trentaine de personnes, DotEmu a dégagé un chiffre d'affaires de 14,6 millions d'euros en 2020 et bénéficie d'un ambitieux plan de croissance pour les années à venir. C'est même devenu l'un des acteurs majeurs du néo-retrogaming, et ce rachat va permettre à Focus d'acquérir avec cette opération des capacités techniques de développement de jeux indépendants. De son côté, DotEmu se réjouit aussi de cette union et c'est Cyrille Imbert qui prend la parole :Reste à savoir si DotEmu va continuer à travailler dans son coin et de spécialiser dans les jeux neo-rétro, ou si l'éditeur va se lancer dans des projets plus ambitieux, ou différents de leur ADN. L'expérience nous a appris que certaines acquisitions ne sont pas toujours heureuses avec les années qui passent...