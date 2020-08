Aeon Must Die : un trailer et une grosse polémique pour le Beat'em all

En plus de Hood : Outlaws & Legends, Focus Home Interactive a également profité du State of Play pour dévoiler un tout nouveau Beat'em All appelé Aeon Must Die. Prévu pour sortir en 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, ce titre vise à apporter pas mal de nouveautés au genre, grâce à un gameplay mêlant un système de risques/récompenses, et un système façon RPG capable de modifier l'histoire et les défis en fonction des actions du joueur. Au vu du trailer ci-dessous, et de sa jolie direction artistique, le jeu a généré une belle hype, mais cette dernière est rapidement retombée.

En effet, peu après la diffusion du trailer, le compte Twitter du studio a diffusé un message rempli d'accusations à l'encontre de la direction de Limestone Games qui développe le jeu. Huit employés se sont plaints, dont l'ancien co-fondateur du studio, Aleksei Nehoroshki, en expliquant avoir quitté l'entreprise en juin dernier. Parmi les critiques, on trouve pêle-mêle des conditions de travail indignes, des retards de paiement, des refus de payer les heures supplémentaires ou d'accorder des congés maladie, des menaces de licenciement, mais aussi du harcèlement de la part du directeur général. Bref, un tableau assez peu reluisant, dont on peut avoir un aperçu grâce à de nombreux documents publiés sur ce Dropbox.

Pour l'instant, ni Focus Home Interactive, ni le studio dirigé par Yaroslav Lyssenko ne se sont manifestés, mais le projet ne semble pas être un long fleuve tranquille.

MAJ : Focus Home Interactive s'est fendu d'un communiqué sur Twitter

Our statement regarding Limestone Games and Aeon Must Die!. pic.twitter.com/75ldhtp27T — Focus Home Interactive (@FocusHome) 7 août 2020

Focus Home Interactive a toujours fait l'apologie, et soutenu ses studios partenaires ainsi que les développeurs qui composent ses équipes créatives. Nous sommes fiers de traiter nos employés et nos développeurs tiers de manière juste, respectueuse et ça ne changera pas. Focus Home Interactive a été informa de sérieuses accusations émanant de certains développeurs de chez Limestone ayant travaillé sur la création du jeu Aeon Must Die! Ces doléances sont dirigées vers Limestone, leur employeur direct. En tant qu'éditeur de ce jeu, Focus va enquêter sur ces accusations, et en tirera les conclusions nécéssaires si elles s'avèrent fondées, puis nous prendrons les mesure qui s'imposent. Aucun autre commentaire ne sera fait tant que nous n'aurons pas une vue plus globale sur le problème.