Farming Simulator : Focus n'a prévu que des DLC en 2020, une bien mauvaise nouvelle pour les fans

Giants Software, propriétaire de la marque Farming Simulator, a informé Focus Home Interactive qu'aucun nouveau titre Farming Simulator ne serait lancé au cours de l'exercice 2020-2021, a-il déclaré. Les parties continueront à travailler sur la franchise Farming Simulator 19 avec de nouveaux contenus (DLC, extension...)."



Une décision qui n'est pas sans rappeler celle prise par Ubisoft pour Assassin's Creed après la sortie d'Odyssey en 2018. Il est étonnant que Giants Software ne souhaite pas profiter de la Xbox Series X et de la PS5, mais c'est peut-être pour se donner plus de temps et ne pas louper l'arrivée de la franchise sur la nouvelle génération.

Même si Farming Simulator ne génère pas autant de recettes que GTA ou Call of Duty, la licence de Focus Home Interactive n'en reste pas moins un succès commercial. D'ailleurs, Farming Simulator 19 a franchi la barre symbolique des 2 millions d'exemplaires vendus en avril 2019 , et participe donc activement à la bonne santé financière de l'éditeur. Pour autant, il n'y aura pas de nouvel épisode en 2020, comme Focus Home Interactive l'a annoncé lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels. "