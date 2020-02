FIFA 20 : une date pour la Copa Libertadores, l'attente ne sera pas longue

De son côté, le mode "Carrière" se mettra aux couleurs de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana et de la Recopa Sudamericana. "Jouez avec la véritable structure du tournoi CONMEBOL, les habillages de stade ou encore l’actualité dynamique qui vient désormais compléter les nouveaux systèmes de Moral des Joueurs et Création de Manager", nous explique-t-on. Pareil pour FUT. Enfin, avec le nouveau mode "Tournoi", les puristes auront la possibilité de disputer l'intégralité de la Copa Libertadores, et même de jeter un oeil au hub pour se tenir informé de l'actualité et des résultats tout au long de la compétition.



C'est donc à partir du 3 mars prochain que la Copa Libertadores fera son entrée dans FIFA 20. Electronic Arts vient de l'annoncer dans un communiqué officiel, en précisant qu'il en sera de même pour la Copa Sudamericana et la Recopa Sudamericana. Comme spécifié il y a quelques mois, tout ça se fera dans le cadre d'une mise à jour gratuite qui donnera donc une autre saveur à certains modes de FIFA 20. Par exemple, en "Coup d'envoi", il y aura moyen de prendre part à la Copa Libertadores, de la phase de groupes jusqu'à la finale si on le désire. Bien évidemment, en "Match Rapide Libertadores", on pourra se contenter d'une simple rencontre amicale en choisissant l'une des équipes sud-américaines (