FIFA 20 : une nouvelle mise à jour est dispo, la liste complète des améliorations

Electronic Arts continue de peaufiner FIFA 20 avec une toute nouvelle mise à jour dont les possesseurs du jeu peuvent profiter dès à présent. Le patch en question apporte tout un tas de modifications au niveau du gameplay : la réactivité sur les dribbles, l'efficacité des frappes réalisées dans la surface de réparation, ou encore la marge d'erreur sur les tirs synchronisés sont les principaux points concernés. Des retouches ont également été opérées sur les modes "Ultimate Team", "Carrière" et "Volta Football" ; on vous laisse les consulter à tête reposée à cette adresse où est détaillé le contenu de l'update.Disponible sur PC, cette mise à jour sera déployée très bientôt sur Xbox One et PS4.