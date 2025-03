FBC Firebreak : nouveau gameplay, date de sortie et plein de Post-it pour le jeu multi de Remedy (Alan Wake 2)

FBC Firebreak a fait son grand retour lors de showcase Future Game Show cette nuit pour nous montrer de nouvelles images de gameplay bien énervées et surtout une date de sortie. C'est en effet cet été que le jeu multi signé Remedy Entertainment fera ses premiers pas sur PC, PS5 et Xbox Series. L'occasion pour les créateurs de Max Payne et d'Alan Wake de tenter autre chose que du jeu d'horreur et de faire parler la poudre en dehors du slowmo du détective à l'esprit torturé. Oui, on parle bien de Max Payne. On rappelle que le titre est considéré comme étant un side-project de Control, puisque l'histoire va se dérouler dans le même univers. On y incarne un agent du Bureau Fédéral de Contrôle qui doit affronter les dangers de la Oldest House (l’Ancienne Maison) en utilisant des armes aussi étranges qu’ingénieuses. Cette nouvelle vidéo permet de voir que les effets surnaturels seront bien présents dans le jeu et que les développeurs semblent être tombés amoureux de Post-It, puisque beaucoup de niveaux sont tapissés de ces petits morceaux de papier. On sent que c'est une façon pour les développeurs de montrer une nouvelle techno liée à cette gestion de particules.



La sortie de FBC Firebreak est attendue pour cet été 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series.





Révélé lors du Xbox Partner Preview en octobre 2024,