FBC Firebreak : encore du gameplay pour le jeu multi de Remedy (Alan Wake 2, Control)

FBC Firebreak, leur prochain jeu et qui n'est autre qu'un jeu multijoueur. Il fait partie du

Remedy Entertainment, le studio finlandais à qui l'on doit les deux premiers Max Payne, Alan Wake et Control, nous donne des nouvelles depetit univers étendu du studio avec pour base Control, sachant que l’histoire de FBC Firebreak prend place six ans après les événements de Control. Le FBC (le fameux Bureau Fédéral de Contrôle) est toujours en PLS après l’invasion du Hiss, et c’est dans ce contexte un poil tendu qu’on incarne des agents de la cellule Firebreak, sorte de commando d’intervention surnaturelle chargé de gérer les phénomènes paranormaux qui continuent de foutre le dawa dans l’Ancienne Maison. Oui, le bâtiment est toujours vivant, toujours flippant et surtout, toujours aussi imprévisible. Autant dire que les agents vont avoir du boulot.



Côté gameplay, Remedy opte pour un trip coopératif à trois joueurs. Chaque mission — joliment surnommée “Job” — demande une coordination millimétrée et une bonne dose d’impro, puisque les environnements sont dynamiques et les ennemis aussi barrés qu’un fauteuil qui hurle à la mort ou une horde de post-it vengeurs (véridique). On pourra personnaliser son matos et son style de jeu via les “Altered Augments”, des modules paranormaux qui ajoutent un peu de piment et de flexibilité au combat. Pas de classe imposée ni de rôle figé : ici, c’est freestyle, et c’est tant mieux.



Pas de Battle Pass, pas de lootbox, pas d’embrouille

Petite subtilité qui mérite d’être saluée : FBC: Firebreak ne tombera pas dans les travers du jeu service à rallonge. Remedy a précisé qu’il n’y aura ni pass de combat, ni microtransactions déguisées, ni événement à durée limitée. Le but, c’est de proposer une expérience fun, accessible et sans pression du FOMO. Un choix qui, franchement, fait du bien en 2025.