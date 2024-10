FBC Firebreak : c'est le jeu multi de Remedy, les créateurs d'Alan Wake !

Parmi les annonces que personne n'attendait lors du Xbox Partner Preview, il y avait FBC Firebreak, le fameux projet multijoueur de Remedy Entertainment, les créateurs de Max Payne et d'Alan Wake 2. Considéré comme étant un spin off de Control par le studio, FBC Firebreak est donc un FPS multi PvE où l'on incarne

un agent du Bureau Fédéral de Contrôle, qui doit affronter les dangers de la Oldest House (l’Ancienne Maison) en utilisant des armes aussi étranges qu’ingénieuses. Remedy explique aux joueurs que les personnes qui n'ont pas jouer à Control ne seront pas lésés, car il s'inscrit comme un jeu autonome, d'autant que tout est axé sur le gameplay. Mieux, le jeu s'inscrit comme un titre fun qui permet de décompressé après une dure journée de travail.



"FBC: Firebreak doit être simple à prendre en main et facile à comprendre, sans donner l’impression d’être un second boulot où vous devez passer une heure à configurer vos équipements avant de jouer. Ce n’est pas ce genre de jeu. C’est un jeu où vous pouvez vous connecter, jouer avec vos amis et vous amuser quand vous en avez le temps. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de progression ni de contenu à débloquer, mais ce n’est pas un jeu qui vous oblige à vous connecter tous les jours par peur de manquer quelque chose."









Pour le studio Remedy, FBC Firebreak n’est pas une simple expérimentation dans un genre différent, mais une véritable étape dans leur évolution. Ce qui pourrait sembler être un projet secondaire est en fait une nouvelle manière pour le studio de repousser ses propres limites. Remedy a toujours mis l’accent sur la narration, l’action et l’originalité et il semblerait que ce FBC Firebreak réunisse ces trois ingrédients.