F1 2023 : 5 min de gameplay sur le circuit de Las Vegas

Le mois de juin sera ponctué par la sortie de F1 23 dont la campagne promotionnelle s'intensifie au fil des semaines. Cette fois-ci, Electronic Arts et Codemasters ont décidé de proposer toute une séquence de gameplay complète. Une vidéo de plus de 5 minutes pour se rendre compte d'une course dans les conditions réelles et c'est sur le circuit de Las Vegas que ça se passe. D'ailleurs, ce sera la toute première fois dans l'histoire de la Formule 1 que des voitures rouleront sur l'emblématique Strip de Las Vegas. Du côté des développeurs, on nous assure une reproduction à l'identique de la célèbre allée, en faisant appel à des milliers de photos de référence et des données photogrammétriques substantielles. La structure du circuit comprend trois lignes droites, une séquence de virage à grande vitesse et une unique section de chicane. Avec des vitesses moyennes comparables à celles de l'Autodromo Nazionale Monza en Italie, le "temple de la vitesse" original, les pilotes pourront frôler les 340 km/h sur ce circuit de 6,12 km de long.

La sortie de F1 2023 est attendue pour le 6 juin prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.