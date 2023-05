F1 23 : les modes "Carrière", "Point de Rupture 2" et "multijoueur" présentés dans une grosse vidéo

Quinze jours après son annonce, F1 23 est de retour avec une autre vidéo, plus consistante et qui va surtout permettre d'en savoir plus sur le contenu et les ambitions du titre. Pendant près de 6 minutes, les développeurs du jeu vont nous présenter quelques uns des modes qu'on retrouvera le 16 juin prochain, la date de sortie, notamment les modes F1 World, Point de Rupture 2, le multijoueur amélioré, ainsi que le retour du mode Carrière et de Mon Écurie. Premier élément à aborder : le mode histoire "Point de Rupture" qui est donc de retour avec l'envie de bien scénariser ses étapes, en suivant les carrières de Aiden Jackson et du protagoniste Devon Butler, désormais coéquipiers au sein de l'écurie Konnersport Racing Team. Il s'agit en réalité d'une nouvelle structure qui espère s'imposer face aux écuries et pilotes de F1 connus du monde réel. Comme d'habitude, pour pimenter le récit, on nous promet de nouvelles rivalités, des rebondissements et des défis de course, avec en prime plein de nouveaux personnages à découvrir. D'ailleurs, l'un d'entre eux est la nouvelle championne de Formule 2 et la sœur de Devon Butler, Callie Mayer, qui rêve de se lancer sur la plus grande piste du monde.

L'autre biscuit de ce F1 23, c'est le mode "F1 World", qui est une sorte de hub central qui permet d'accéder à différents modes de jeu. Par ce biais, on peut en effet accéder aux modes solo et multijoueurs, mais aussi accéder à un système de progression partagé, avoir une visualisation du contenu quotidien, hebdomadaire et saisonnier, un système de niveaux de licence revu et corrigé, etc. Evidemment, au fil des parties et des saisons, le joueur pourra voir son équipement augmenter, avec des améliorations qu'il sera possible d'installer sur son bolide. La sortie de F1 23 est attendue pour le 16 juin prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.