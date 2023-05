F1 2023 : le jeu annoncé avec une grosse vidéo scénarisée

Maintenant que le tandem Electronic Arts et Codemasters est bien solide, les deux entités peuvent nous annoncer EA Sports 23 en toute serénité. Le titre a même déjà une date de sortie, le 16 juin 2023, et il arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series. Pas de version old gen ni de version Nintendo Switch, l'objectif avec ce nouvel opus, c'est d'en mettre plein la vue, techniquement parlant et scénaristiquement parlant aussi. Parce que oui, la bande annonce de révélation nous permet de constater que c'est le mode Histoire qui est mis en avant, afin de rappeler aux joueurs qu'on va vivre des émotions et suivre la carrière d'un grand pilote en devenir dans le jeu. Ce mode-là, c'est surtout le retour mode histoire "Point de Rupture" qui va nous permettre de suivre l'ascension d'Aiden Jackson et du protagoniste Devon Butler, désormais coéquipiers au sein de l’écurie Konnersport Racing Team, une organisation naissante qui espère s'imposer face aux équipes et pilotes de F1 du monde réel. Le mode promet de nombreux nouveaux personnages, de nouvelles rivalités et de nouveaux défis, avec en prime la promesse de rebondissements et plein d'embûches.Côté pilotage, Codemasters promet des remaniements et des améliorations, avec notamment une nouvelle physique des véhicules, qui offre une meilleure traction lors du freinage, de l'accélération et des virages. Le réalisme a été le leitmotiv de cette édition qui promet d'avoir troué un meilleur équilibre entre l'aérodynamisme et l'adhérence des pneus pour des sensations authentiques. Les développeurs ont d'ailleurs travaillé conjointement avec des écuries pour que le réalisme soit poussé à l'extrême. On apprend autrement que la course de 35% fera son apparition, ce qui assure un compromis entre les options de course courte et longue. Mieux, les drapeaux rouges permettront plus de stratégie dans les courses, obligeant les joueurs à réagir rapidement, et ayant ainsi un impact sur l'issue d'une course, que ce soit positif ou négatif.F1 2023 promet un calendrier complet de la saison 2023, qui s'étend à Las Vegas et à Lusail, mais aussi trois circuits historiques, avec le Paul Ricard (France), Shanghai (Chine) et Portimão (Portugal), qui seront d'ailleurs disponible au lancement du jeu. Bref, beaucoup de belles promesses.