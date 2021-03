F1 2021 : le jeu aurait fuité, ça parle d'un mode scénarisé

Si Electronic Arts a décidé de prendre son temps avec le prochain Need For Speed, c'est pour deux raisons. La première, c'est que les équipes de Criterion ont été réquisitionnées pour travailler sur le prochain Battlefield . La seconde raison, c'est le rachat de Codemasters pour plus d'un milliard de dollars. Du coup, l'éditeur américain n'a absolument aucune raison de se presser, puisque le studio britannique va probablement lui servir au moins un jeu de course cette année. D'ailleurs, le site italien Aggiornamenti Lumia prétend avoir en sa possession des informations concernant F1 2021.Manifestement, on devrait avoir droit à un mode scénarisé baptisé "Braking Point" dont le contenu titille déjà notre curiosité. Sont également mentionnés le mode "Carrière" à deux, les courses en écran splité, des options supplémentaires en Casual et en Expert, ainsi qu'un mode "Carrière" incluant des nouveaux programmes R&D et un mode pour les essayer rapidement. On nous parle aussi de statistiques élargies pour les pilotes (comme la Concentration), et d'événements spéciaux au sein de l'écurie. Par ailleurs, que ce soit le jeu en ligne, l'esport, ou encore le mode "MyTeam", tous feraient leur retour dans F1 2021, avec là encore des améliorations.Notons que la date de sortie serait d'ores et déjà fixée au 16 juillet prochain non seulement sur PS4, PC et Xbox One, mais aussi sur Xbox Series S et Xbox Series X. La PS5 n'est pas citée, mais on peut quand même imaginer qu'elle sera forcément concernée par F1 2021. Enfin, toujours selon Aggiornamenti Lumia, Electronic Arts et Codemasters devraient officialiser tout ça très bientôt.