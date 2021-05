F1 2021 : une vidéo qui présente l'édition Deluxe, du très beau monde dans les pilotes légendaires

Les sept pilotes ont été ajoutés au marché des pilotes et sont prêts à être recrutés, est-il précisé. Si vous être capable de répondre à leurs attentes et de satisfaire leurs exigences salariales, vous pourrez les intégrer à votre équipe pour créer l'effectif « Mon Écurie » de vos rêves."



Enfin, vous l'aurez déjà compris : Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Max Verstappen figureront sur la jaquette du jeu. Pour mémoire, F1 2021 sortira le 16 juillet prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PC, Xbox One, PS4 et PS5.





objets de personnalisation, 18 000 PitCoin, un pack d'objets inspirés des stars fictives du mode "Point de Rupture", trois jours d'accès en avance, ainsi que sept pilotes légendaires. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que parmi ces derniers, il y a du beau monde : Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Jenson Button, Nico Rosberg, David Coulthard et Felipe Massa. Non, la F1 n'est pas née avec Lewis Hamilton.Les fans du "Baron Rouge" se souviennent certainement de sa victoire au Grand Prix de France (2004) après être passé quatre fois au stand, tandis que les vieux de la vieille se rappellent de la guerre fratricide entre "Le Professeur" et "Magic Senna" chez McLaren. Bref, un plateau qui totalise à lui seul 16 titres de champion du monde. "