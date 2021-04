F1 2021 : le jeu annoncé par Codemasters, les rumeurs avaient vu juste

le site italien

baptisé "Braking Point". Eh bien, ils avaient vu juste, puisque Codemasters et Electronic Arts annoncent aujourd'hui que F1 2021 comprendra bel et bien le mode "Point de rupture". "

Vous recevrez le pack de contenu Point de rupture, un ensemble d'objets exclusifs inspirés par les stars fictives de notre nouveau mode Histoire et 5 000 PitCoin", est-il mentionné. Quant à l'

Édition Deluxe numérique (74,99€), elle contiendra sept pilotes classiques de F1

(qui seront bientôt dévoilés) pour "Mon Écurie", trois jours d'accès en avance, du contenu de personnalisation supplémentaire, 18 000 PitCoin et le pack de contenu "Point de rupture".





circuits (Portimão, Imola et Jeddah) après la sortie de F1 2021.





Aggiornamenti Lumia affirmait sans sourciller que l'officialisation de F1 2021 n'était qu'une question de temps. Mieux, nos confrères prétendaient que le jeu allait inclure, comme principale nouveauté, un mode scénariséLancez-vous dans une aventure épique avec 'Point de rupture', notre nouveau mode Histoire, peut-on lire dans le communiqué. Faites vos armes en Formule 2, puis tentez votre chance en Formule 1 pour entrer dans la légende. Imposez-vous dans la catégorie reine du sport automobile et menez une vie de star, sur la piste et en dehors.Mais ce n'est pas tout ! Après ses débuts remarqués dans F1 2019, le tristement célèbre Devon Butler est de retour. Nous vous dévoilerons bien d'autres choses sur lui et sur Point de rupture, notre tout nouveau mode Histoire, dans les semaines à venir." Pour le reste, tout avait fuité également : le mode "Carrière" à deux en compétition ou en coopération, le mode "Début Saison Réelle" pour prendre la saison en cours de route avec le classement actulel, une plus grande place accordée au multijoueur, ou encore la date de sortie fixée au 16 juillet.Next-gen oublige, les futurs possesseurs de F1 2021 sur Xbox One et PS4 bénéficieront d'une mise à jour gratuite pour basculer sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. Le jeu est dès à présent disponible en précommande. "Enfin, et sous certaines conditions, il y aura moyen de récupérer sans lâcher un euro trois nouveaux