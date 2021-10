F1 2021 : le circuit d'Imola sera dans la 2ème mise à jour, la preuve en vidéo

Comme promis, Codemasters et Electronic Arts continuent d'enrichir le contenu de F1 2021, sorti au mois de juillet dernier, et qui propose dès à présent la deuxième des trois mises à jour gratuites. C'est le circuit d'Imola qui est d'ailleurs présenté aujourd'hui, qui arrive peu après celui de Portima le mois dernier, sachant que le prochain tracé sera le circuit de Jeddah Street en novembre prochain, juste avant le Grand Prix d'Arabie Saoudite de Formule 1 2021. En intégrant cet update, F1 2021 se dote aussi de la livrée Red Bull, disponible uniquement pour une période limitée, jusqu’au 15 novembre prochain. En plus de ces nouveautés, EA et Codemasters rappellent qu'une démo jouable est disponible sur les familles PlayStation et Xbox, sachant que cette version d’essai permet aux joueurs de commencer le mode histoire Point de Rupture, d’assister au Grand Prix de Monza ainsi qu’au week-end d’ouverture pour Mon Écurie. Vous savez tout.