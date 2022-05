Evil Dead The Game : un trailer de lancement sanglant et bien gore

Alors qu'il a fait son grand retour au cinéma dans Dr Strange in the Multiverse of Madness, Bruce Campbell est également à l'affiche de Evil Dead : The Game qui sort ce jour sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Forcément, on a le droit à un trailer de lancement pour nous faire une piqûre de rappel et nous montrer les images les plus sanglantes et les plus gores pour donner envie aux amateurs d'hémoglobine de se laisser tenter. On rappelle qu'il s'agit d'un jeu multi au gameplay asymétrique, dans le sens où les équipes adverses qui s'affrontent ne possèdent pas les mêmes mécaniques de jeu. Il y a en effet Ash Williams et son équipe qui doivent affronter Démon Kandarien, chaque camp possédant ses aptitudes spécifiques pour survivre ou remporter la partie. Allez, mieux que des mots, voici la bande annonce de lancement.