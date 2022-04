Evil Dead : 10 minutes de gameplay avec Bruce Campbell, c'est gore comme dans le film

Evil Dead : The Game en dévoilant une toute nouvelle vidéo de gameplay d'une durée de 10 minutes. Mais le plus intéressant, c'est que l'acteur Bruce Campbell - qui, naturellement, prête ses traits et sa voix au personnage Ash Williams - prend part à ce festival d'hémoglobine en compagnie de son fils, Andy. Ce dernier a décidé de se glisser dans la peau du démon de Kandar , tandis que les quatres créateurs de contenus présents dans cette vidéo incarnent chacun un survivant.



On profite de l'occasion pour rappeler que comme toute production orientée multijoueur, chaque personnage disposera de ses propres compétences, en plus des nombreuses armes qui seront utiles pour infliger un maximum de dégâts. La sortie d'Evil Dead : The Game est fixée au 13 mai prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC, et plus tard sur Nintendo Switch.





Saber Interactive poursuit la campagne promotionnelle d'