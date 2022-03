Evil Dead The Game : présentation du Démon Kandarian, avec du gameplay

Evil Dead : The Game est de retour sous les feux des projecteurs pour nous proposer de découvrir un des personnage qu'on pourra incarner dans le jeu. Il s'agit du Démon Kandarian qui a la faculté de prendre possession de plusieurs personnages, mais aussi des objets présents dans les décors, comme des arbres et piéger les joueurs. Mais la grande particularité de Kandarian, c'est de pouvoir contrôler les Deadites, ces petites créatures qui sautent à la gueule des Humains et les dévorent. Tout ce gameplay asymétrique qui rappelle Dead by Daylight est d'ailleurs commenté par Bruce Campbell en personne et rappelle que le jeu sortira le 13 mai prochain sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et courant 2022 sur Nintendo Switch.





Annoncé il y a 2 ans, prévu pour 2021, puis repoussé à plusieurs reprises et désormais attendu pour le mois de mai 2022,