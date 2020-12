Evil Dead The Game : un premier trailer de gameplay PS5 venu des Game Awards

La série de films Evil Dead de Sam Raimi revient en jeu vidéo avec Evil Dead : The Game dont on a pu découvrir un premier trailer de gameplay à l'occasion des Game Awards 2020. Développé par Saber Interactive (World War Z), ce shooter en TPS semble s'inspirer largement de l'ambiance horrifique du premier film. On suivra donc une bande d'amis qui libère les morts en lisant les pages du Necronomicon. À en croire la vidéo, il semble qu'on pourra incarner tous les personnages afin d'affronter des morts-vivants. Evil Dead : The Game sortira en 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.