Epic Games Store : la plateforme propose désormais des remboursements automatiques

Alors que les Méga Soldes battent leur plein sur l'Epic Games Store, et que les joueurs créent des comptes en masse pour recevoir leur copie gratuite de GTA V, la plateforme vient de mettre à jour son système de remboursement. En effet, on apprend que la boutique de Tim Sweeney rendra automatiquement l'argent de l'utilisateur sur simple demande, ce qui se fait en cliquant sur un lien dédié situé dans l'historique des achats du compte.



Comme chez Valve, une requête pourra être faite à condition de posséder le jeu depuis moins de 14 jours, et d'y avoir joué moins de 2h. Attention toutefois, Epic Games se réserve le droit d'interdire l'accès au système à ceux qui en abuseraient. Comment donc ? On l'ignore, mais on imagine qu'il ne devrait pas y avoir de problème tant que l'on ne demande pas un remboursement systématique pour chacun des achats.