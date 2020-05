Epic Games Store : les Méga Soldes ont commencé, des offres hallucinantes !

Tim Sweeney ne compte pas laisser de répit à Steam et s'attaque au point fort de la plateforme de Valve, à savoir les soldes. L'Epic Games Store vient de débuter ses Méga Soldes, et les offres sont incroyables. Si les tarifs semblent légèrement plus élevés que chez son concurrent, la boutique mise sur un autre mécanisme pour faire baisser drastiquement la note de ses clients. En effet, chaque joueur disposera d'un bon de 10€ valable sur n'importe quel titre affiché à 14,99€ ou plus, qu'il soit soldé ou pas. Mieux, si l'on achète des jeux éligibles, on aura également droit à des nouveaux bons de même valeur. En clair, ce système permet de garantir que tous les jeux vendus disposent au minimum d'une réduction de 10€, ce qui est assez imparable.

Et là où c'est encore plus fort, c'est que ces bons seront valables jusqu'au 1er novembre 2020. Bien sûr, en plus de cette opération qui démontre la sérénité financière d'Epic Games, plusieurs jeux sont proposés avec un rabais allant jusqu'à -75%. Pour s'assurer que les joueurs viennent en masse sur l'Epic Games Store et créent un compte, la direction a également mis le paquet sur le système de jeux gratuits, avec des titres de gros calibre offerts à intervalles réguliers. Ces derniers ne sont d'ailleurs plus annoncés à l'avance, comme ce fut le cas avec GTA V. Vous l'avez compris, l'Epic Games Store avance à marche forcée pour rattraper son retard sur Steam, et l'arrivée de la concurrence sur le marché de la distribution digitale PC sera forcément profitable aux joueurs.