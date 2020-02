Epic Games Store : deux classiques sont offerts sur la boutique

Les amateurs de jeux de société vont être aux anges, puisque l'Epic Games Store offre cette semaine deux classiques du genre aux joueurs. En effet, Carcassonne ainsi que Ticket to Ride (Aventuriers du Rail en VF) ont fait leur apparition. Cette sélection est une surprise, puisque c'est Plague Inc de Pandemic qui était prévu au départ ; mais on imagine que leCoronavirus a bouleversé les plans d'Epic Games. Une fois l'épidémie jugulée, il y a des chances que le jeu soit proposée.



La semaine prochaine, les joueurs pourront récupérer le titre médiéval Kingdom Come : Deliverance de Warhorse Studios, ainsi qu'Aztez. Enfin, n'oublions pas de préciser que pour récupérer Carcassonne et Ticket to Ride, il suffit de se rendre sur la boutique depuis le client Epic Game Store, et d'effectuer la transaction pour 0€.