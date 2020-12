Epic Game Store : INSIDE est le jeu offert pour le Réveillon de Noël

Epic Games n'aurait pas pu faire meilleur cadeau que celui d'offrir LIMBO en ce jeudi 24 décembre 2020, le soir du réveillon de Noël. L'occasion pour toutes celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir ce titre à l'époque (plus de 10 ans qu'il est sorti sur Xbox 360 tout de même) de se replonger dans l'ambiance unique et exceptionnel d'un jeu signé Playdead. On vous rappelle que la gratuité de Limbo rendre dans le cadre de l'opération menée par Epic Games de proposer un jeu gratuit jusqu'au jour de Noël, sachant que les joueurs ont 24h pour le glisser dans leur ludothèque avant qu'il ne disparaisse. Ces derniers jours, on a eu Cities Skylines, OddWorld New ‘n' Tasty, Alien Isolation, Metro 2033 Redux et Tropico 5.