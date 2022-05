Duke Nukem Forever : une version de 2001 a fuité sur Internet, il y a 37 min de gameplay

Sorti le 10 juin 2011 sur PC, PS3 et Xbox 360, Duke Nukem Forever fut une petite déception à l'époque. Certes, on retrouvait des ingrédients qui ont fait le succès de la licence, mais techniquement et côté gameplay, tout semblait déjà dépassé. Si le jeu semblait pourrir au fond du catalogue de 2K Games, le jeu refait parler de lui depuis qu'un utilisateur sur YouTube a balancé une vidéo de plus de 37 minutes qui n'est autre que la version prototype du jeu datée de 2001. Cela signifie donc qu'à l'époque, ce n'était ni 2K Games ni Gearbox Software qui étaient sur le développement du jeu, mais bien le studio 3D Realms, les créateurs originaux de la série. Mais la production a connu bien des déboires, obligeant l'équipe à rebooter le développement à plusieurs reprises. Plus de 20 ans plus tard, cette version prototype qui ne fera fantasmer plus personne, puisqu'à l'époque, les graphismes 3D étaient encore bien géométriques et flous dans ses textures.



Ce leak a au moins eu le mérite de libérer certaines paroles, notamment celle de Scott Miller, fondateur de 3D Realms, qui a profité de la situation pour expliquer qu'il y a carrément eu sabotage en interne, ce qui a empêché leur jeu de sortir. L'occasion pour George Broussard, son associé à l'époque de balancer sa vérité sur Twitter en expliquant que Scott Miller est un incapable narcissique et qu'il est la cause du procès entre 3D Realms et Gearbox qui leur ont fait perdre la licence Duke Nukem. Des réglements de compte inattendus qui prouvent que l'amertume est toujours de mise et que le gâchis reste bien présent, même plus de 20 ans après les faits.