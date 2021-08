Duke Nukem Begins : annulée en 2008, cette préquelle dévoile son trailer 13 ans plus tard

Souvenez-vous, en 2011, 2K Games et Gearbox Software sortaient Duke Nukem Forever qui devait marquer le grand retour de la licence sur le devant de la scène. Seulement voilà, le jeu fut un tel désastre critique ( 49% sur Metacritic dans sa version Xbox 360 ) que nombreux sont les joueurs à savoir tourner le dos à cette série qui avait pourtant un gros potentiel. Chose qu'on ne savait pas en revanche, c'est qu'en 2008, Gearbox Software avait également un autre projet dans les cartons, un certain Duke Nukem Begins. Il s'agissait d'une préquelle qui revenait sur les origines de ce personnage caricatural et qui semblait se jouer en vue à la troisième personne, comme l'atteste ce trailer publié par l'un des auteurs. C'est en effet Gregor Punchatz, qui travaillait à l'époque pour le studio Janimation à Dallas, une société qui avait mandaté par Gearbox pour réaliser le trailer d'annonce en CGI. Alors oui, le résultat a quelque peu vieilli, mais l'intention de Gregor Punchatz est de mettre en lumière un travail qui a été mis à la poubelle.

On a mis tout ce qu'on savait faire dans la réalisation de la plus belle cinématique que Janimation ait jamais créée, mais malheureusement, on a appris juste après que le jeu était annulé en raison des problèmes juridiques que connaissait Duke Nukem à l'époque... Toute l'équipe qui a travaillé à mes côtés mérite de voir ce trailer être publié. J'espère que cela ressuscitera cette version du jeu en montrant au monde entier à quel point elle aurait été géniale...

Le conflit en question n'est autre que le procès qui avait opposé 3D Realms à Gearbox, puisque 3D Realms avait revendiqué les droits d'auteur sur la franchise. Malheureusement, la justice a donné raison à Gearbox Software en 2015 qui a réussi à garder les droits de la licence.