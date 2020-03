Driveclub : les serveurs fermeront ce soir après six ans de bons et loyaux services

Sorti en octobre 2014, Driveclub était alors proposé comme le fer de lance automobile de la PlayStation 4 : malheureusement, Evolution Studios s'était fait taper sur les doigts pour un nombre de bugs incalculables, faisant alors un lancement assez catastrophique. Qu'importe, la firme avait rectifié le tir par la suite à grands coups de mise à jour : des DLC avec des motos et une version en réalité virtuelle avait même vu le jour pour accompagner le PS VR et, au final, le jeu de course était globalement très honorable.Malheureusement, à l'aube de la PS5 et d'une fréquentation en chute - Evolution Studios ayant même clos ses portes - Driveclub ferma ses serveurs ce soir à 0h59, heure française, rendant alors indisponible ses fonctions multijoueurs, des fameux Clubs aux simples parties online. Le season pass, lui aussi, sera atteint par cet adieu à la connectivité. Bien sûr, il restera toujours la campagne solo pour satisfaire les mordus du volant et c'est bien tout ce qu'ils auront à se mettre sous la dent.