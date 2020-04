DOOM Eternal : un mod permet d'ajouter le ray tracing, voilà le résultat sublime en vidéo

Déjà loué pour ses qualités techniques, DOOM Eternal est devenu encore plus beau grâce à un mod permettant de profiter du ray tracing. En tirant profit de programmes tels que Reshade et Pascal Glitcher, MassiHancer est en effet parvenu à améliorer largement la qualité graphique initiale, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Attention, si le rendu modifié paraît plus jaune, il s'agit tout simplement d'un choix artistique du moddeur qui a souhaité donner un ton plus vintage.



Malheureusement, pour l'instant, il n'est pas possible de télécharger les fichiers puisque ces derniers sont réservés aux abonnés Patreon de MassiHancer. De plus, sachez que le mod est pour l'instant encore en développement, bien que l'on espère qu'il sera accessible à tous une fois terminé. Enfin, rappelons également qu'id Software avait indiqué travailler sur une compatibilité avec le ray tracing dans le but de proposer un patch. DOOM Eternal est sorti le mois dernier sur Xbox One, PS4 et PC.