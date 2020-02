DOOM Eternal : un trailer hyper badass qui fait le tour du jeu

Bethesda Softworks continue de nous faire saliver avec une nouvelle vidéo hyper brutale de DOOM Eternal. Baptisée "What is DOOM Eternal ?", elle revient sur la campagne solo qui s'annonce solide, sur le mode multijoueur en ligne asymétrique, et sur une palanquée de contenus à venir qui seront gratuits. Pour plus d'infos sur DOOM Eternal, on vous suggère d'aller jeter un oeil aux différentes previews de la rédaction. La sortie du jeu, quant à elle, reste prévue pour le 20 mars sur PC, PS4 et Xbox One.