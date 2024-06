Delta Force Hawk Ops : les Chinois vont ressusciter la Chute du Faucon Noir en FPS

un arc et qui peut tirer des flèches électriques infligeant des dégâts au fil du temps et des flèches de reconnaissance qui marquent les ennemis exposés sur leur chemin.











Franchise qui a connu ses heures de gloire dans les années 2000, Delta Force va revenir en force en 2024 sous l'impulsion du géant chinois Tencent Games. Le groupe a en effet demander à TiMi Studios et Team Jade de ressusciter la licence en touchant un maximum de joueurs de FPS. Il y a pour commencer une campagne solo, qui va s'appuyer sur le film Black Hawk Down (La Chute du Faucon Noir) de Ridley Scott et nous faire revivre le sauvetage d'Américains dans la ville de Mogadiscio et ainsi nous retracer le conflit de la guerre civile en Somalie en 1993. Ensuite, on pourra compter sur du FPS compétitif façon Battlefield avec des modes où l'on pourra s'affronter en équipe de 16v16, avec des armes principales et secondaires, des gadgets et tout un tas de grenades à faire sauter sur le champ de bataille. Bien sûr, on pourra compter sur des Opérateurs différents (il y en a au total), chacun disposant de ces particularités au combat, comme Luna qui se balade avecEnfin Delta Force : Hawk Ops adoptera aussi un business model à la free-to-play, le tout avec l'aide de l'Unreal Engine 5 pour assurer la partie technique et nous offrir ainsi des graphismes de haute volée. Bref, tout est réuni pour séduire un maximum de joueurs et on pourra tester tout cela sur PC, à partir du mois de juillet prochain. Des versions consoles PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One sont aussi prévues, mais ultérieurement.