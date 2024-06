Delta Force Hawk Ops : nouveau trailer et un Alpha-Test sur PC qui arrive

Fraîchement annoncé lors du Summer Game Fest plus tôt ce mois-ci, ou plutôt présenté officiellement à l'Occident, Delta Force Hawk Ops est de nouveau au coeur de l'actualité avec la TwitchCon Europe 2024 qui aura lieu à Rotterdam les 29 et 30 juin prochains. Les développeurs seront en effet sur place pour présenter le jeu et proposer des sessions de hands-on exclusives de leur jeu. Une mise en bouche avant le coup d'envoi de l'alpha-test qui se fea à partir du 18 juillet prochain, comme annoncé dans une ce nouveau trailer tout en CGI. Forcément moins captivantes que les séquences de gameplay du début de mois, ces images nous permettent néanmoins d'avoir un rendu de l'ambiance qui nous attend dans ce FPS qui a pour objectif de relancer une vieille licence tombée dans l'anonymat presque total. Pour ce faire, les développeurs chinois mettent toutes leurs forces de leur côté, en proposant plusieurs portes d'entéres. Campagne solo pour revivre le film La Chute du Faucon Noir, jouable en solo comme en coop', free-to-play pour le jeu global et une grosse composante multi bien sûr, avec des modes type "extraction" et "guerre totale". Les joueurs peuvent s’inscrire dès maintenant sur playdeltaforce.com ou demander l’accès avec le Steam Playtest à une date ultérieure.