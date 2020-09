DeathLoop : 3 minutes de gameplay sur PS5 avec plein d'assassinats

Arkane a profité de la conférence PS5 de Sony pour nous dévoiler un nouveau trailer de gameplay dédié à DeathLoop. Le nouveau jeu des créateurs de Dishonored s'est illustré dans une vidéo capturée sur PS5 qui nous permet de constater que l'action sera frénétique. Rappelons qu'on devra assassiner les 8 visionnaires qui sont responsables de la boucle temporelle afin d'en sortir, mais qu'il faudra commettre notre forfait en 24h, avant que tout ne soit réinitialisé. Rappelons que DeathLoop sortira au second trimestre 2021 sur PC, PS4 et PS5, sachant que les joueurs Xbox devront attendre un peu plus, le jeu étant en exclusivité temporaire chez PlayStation.