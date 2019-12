Dead or Alive 6 : un pack de costumes "Mères Noël", on est bien dans l'esprit du jeu

Toujours dans l'optique d'en porter le moins possible, les personnages de Dead or Alive 6 se proposent désormais sous le giron des fêtes de fin d'année avec un énorme pack de bikinis façon "Mères Noël" tout droit sorti d'un magazine de tuning automobile. Celui-ci concerne bien évidemment tous les personnages féminins du jeu de baston à l'instar de Tina, Kasumi, Helena, Kokoro, Leifang, Ayane et les dix autres demoiselles à composer cette partie du roster.Comme il est de coutume avec Koei Tecmo, le tout sera payant - une vingtaine d'euros tout de même - avec la possibilité d'acheter les bikinis séparément pour 1,99 euros.