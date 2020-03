Dead or Alive 6 : la prochaine mise à jour sera la dernière, les fans fous de joie

For all our fighters #DOA6 #DEADORALIVE6 pic.twitter.com/QZglaqNXit — Official DEAD OR ALIVE Fighting Game (@DOATEC_OFFICIAL) 31 mars 2020

Koei Tecmo fait savoir par le biais de Twitter que la prochaine mise à jour de Dead or Alive 6 sera la dernière. "Après un an d'updates, le patch 1.22 ajoutera les derniers DLC, explique la maison. Les fonctionnalités telles que le jeu en ligne, les matchs classés et le store resteront opérationnelles. Nous espérons que chacun continuera de profiter de Dead or Alive 6." Ceux qui suivent avec assiduité l'actualité du titre se doutaient que la réaction des fans allait être ironique, et ça n'a pas raté. En effet, ils ont été nombreux à féliciter Koei Tecmo de mettre fin à la lente agonie du jeu, dont la cote de popularité n'a cessé de chuter au fil des mois.La faute à l'absence de réelles nouveautés pourtant promises par les développeurs, mais aussi et surtout à une politique tarifaire jugée scandaleuse. Il n'y a qu'à voir le prix hallucinant des différents Season Pass (90€ en moyenne, voire plus) pour comprendre que la priorité n'était certainement pas d'améliorer les mécaniques de gameplay. "C'est un poisson d'avril ?", s'inquiète un tweetos qui, bien évidemment, ne veut plus entendre parler de Dead or Alive 6. "Vous avez détruit le jeu, et maintenant, vous décidez d'arrêter les frais, déclare un autre. Bravo ! Je suis impressionné, car le jeu avait un vrai potentiel mais vous avez tout fait à l'envers. C'est triste et décevant."Pour en revenir à la mise à jour 1.22, soulignons qu'elle corrigera des bugs et introduira aussi des nouveaux costumes. Reste maintenant à savoir ce que comptent faire les développeurs ? Une édition Ultimate réunissant tous les packs à un prix avantageux ? Un Dead or Alive 7 sur les prochaines machines pour tenter de se faire pardonner ?