Dead or Alive 6 : les tout derniers DLC sont là, l'ultime mise à jour aussi

C'est donc à partir d'aujourd'hui que les possesseurs de Dead or Alive 6 peuvent profiter des tout derniers DLC proposés par Koei Tecmo, comme annoncé le mois dernier . Ceux qui ont retourné Dead or Alive 5 : Last Round reconnaîtront sans difficulté les fameuses tenues High Society et School Uniform réunies dans deux packs différents (36 costumes au total). Faire du neuf avec du vieux, on a vu mieux en guise de cadeau d'adieu.Par ailleurs, la mise à jour 1.22 se charge de corriger des bugs et d'équilibrer le gameplay, même si les fans ont lâché l'affaire depuis un moment. Si Dead or Alive 7 il y a, gageons que la maison aura une philosophie autre que celle de proposer des DLC à des prix délirants.