DC Studios : avant James Gunn, Warner Bros aurait demandé à Kevin Feige de relancer le DCEU

Il y a quelques jours, le monde des super-héros au cinéma a été frappé par une annonce inattendue : celle de la nomination de James Gunn à la tête de DC Studios , la nouvelle entité lancée par Warner Bros Discovery en pleine restructuration après avoir remercié Walter Hamada, l'ancien Président de DC Films et avec qui le DC Extended Universe a connu de grands conflits artistiques. Le réalisateur des trois Gardiens de la Galaxie et ancien pilier de la maison Marvel Studios va donc diriger le nouveau DCEU avec l'appui de Peter Safran, un producteur qui a oeuvré sur de nombreux films DC et qui s'occupera de la toute la partie business de l'affaire. Seulement voilà, avant de porter son dévolu sur James Gunn, l'actuel patron de Warner Bros Discovery, David Zaslav, aurait d'abord pensé à un autre personne, elle aussi de l'écurie ennemie : Kevin Feige.Big boss de Marvel Studios et garant de la cohérence et de la bonne tenue du Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige aurait été approché par Warner Bros si l'on en croit les propos avancés par le journal Above the Line dans un article expliquant que le DCEU est désormais sur la bonne voie . Si ces informations sont prises au sérieux, c'est bien parce que c'est Jeff Sneider, journaliste et insider ayant sorti de nombreux scoops ces derniers mois. Selon ce dernier, Kevin Feige aurait décliné l'offre proposée par Warner Bros, dont le montant n'a évidemment pas été révélée. Récemment, nous avions appris que Kevin Feige n'avait aucune rancune quant à la décision de James Gunn de tourner le dos à Marvel pour aller chez la concurrence. Sur le tapis rouge de Black Panther Wakanda Forever il y a quelques jours lors de l'avant-première, Kevin Feige avait expliqué que James Gunn l'avait appelé avant que la nouvelle soit officielle et qu'il est ravi de son nouveau job.

Je parle à James quasiment tous les jours. Nous avons un formidable projet qui va sortir ‘Les Gardiens de la Galaxie Holiday Special’. Nous avons le formidable ‘Les Gardiens de la Galaxie vol.3’ qui arrive au mois de mai. Comment trouvera-t-il le temps de travailler pour DC jusqu’au mois de mai ? Je ne sais pas, mais une fois que ce sera le cas, je serai le premier ravi. Je serai le premier dans la file d’attente.

Kevin Feige on James Gunn joining DC: “I’ll be first in line to see anything he does” pic.twitter.com/spptngC2jF — Deadline Hollywood (@DEADLINE) 27 octobre 2022

En attendant, les fans de chaque écurie continuent de s'écharper sur les réseaux sociaux, les défenseurs du MCU rigolant doucement que DC soit obligé d'aller chercher des talents de Marvel pour redresser la barre, tandis que les apôtres de DC s'esclaffent de la chute du MCU depuis la fin d'Avengers Endgame. En vrai, l'un comme l'autre ont totalement raison...