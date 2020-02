Dangerous Driving 2 : le successeur spirituel de Burnout s'offre une suite, premiers détails bourrins

Three Fields Entertainment vient tout juste d'officialiser un deuxième opus sans image sans trailer, non, mais avec tout de même de premiers détails conséquents.



Ainsi, la firme nous promet carrément un open world énergique, une musique dynamique, un très gros coup de polish et toujours plus de tôle froissée pour ce jeu de course ultra-bourrin dont le but est de ne pas faire dans la dentelle. D'ailleurs, si le titre est bien prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One comme son prédécesseur, notons qu'une itération Switch est cette fois-ci prévue : cette dernière sera d'ailleurs jouable dès la semaine prochaine lors du PAX East Boston. Sortie prévue fin 2020.



Ci-dessous le trailer du premier Dangerous Driving, en attendant la bande-annonce du second.





Sorti en avril 2019, Dangerous Driving s'avérait comme le successeur spirituel de la disparue saga Burnout avec une formule efficace mais encore très perfectible. Pas peu fier d'avoir ravivé la flamme des fans de la franchise de Criterion, le studio