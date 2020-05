Crucible : le shooter coop d'Amazon détaille ses modes de jeu, trois vidéos explosives

En attendant son MMO New World et, bien plus tard, un autre dédié au Seigneur des Anneaux , Amazon fera son entrée dans le monde du jeu vidéo avec Crucible, un TPS en coopération qui se rendra bientôt disponible : au programme, des équipes de chasseurs face à de nombreuses (et dangereuses) créatures, une mystérieuse ressource nommée l'Essence pour contribuer à des pouvoirs bien particuliers et, bien sûr, quelques objectifs bien sauvages qu'il faudra atteindre à tout prix. Ceux-ci se dévoilent justement au travers de trois vidéos explicatives, concernant autant de modes de jeu qui composeront le titre final, prévu le 20 mai en free-to-play sur PC. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressés, la firme a déjà dévoilé les configurations minimale et recommandée ici