Crucible : Amazon annule son premier jeu après quelques mois seulement

Le week-end dernier a dû avoir un goût sacrément amer pour Amazon Game Studios puisque la firme de Jeff Bezos a officiellement annulé son jeu Crucible. Il faut dire que ce titre a eu une existence particulièrement compliquée. Initialement annoncé en 2016, Crucible devait être une sorte de battle royale en version TPS dans lequel 12 chasseurs entraient dans un monde alien hostile. Mais pour pouvoir survivre à l'environnement, les joueurs devaient s'allier, puis finir par trahir afin d'être l'unique survivant, et donc le vainqueur. Mieux, le studio promettait aussi un 13e joueur, dont le rôle aurait été d'être une sorte de maître du jeu/streamer. L'idée était que ce diffuseur Twitch aurait pu interagir avec le chat, puis déclencher certains événements.

Malheureusement, le jeu a radicalement changé lors de son développement, et le titre qui est sorti en mai dernier n'avait plus grand chose à voir avec ces promesses. Le jeu était finalement un TPS en équipe avec des éléments de MOBA, le tout en free to play. Aucune des features liées à Twitch n'étaient présentes, tandis que le fameux 13e joueur ne s'est jamais matérialisé. Forcément, peu après sa sortie, les joueurs ont déserté les serveurs. Dans la panique, Amazon a tenté de redresser la barque début juin 2020 en supprimant deux des trois modes de jeux disponibles, afin de focaliser le développement sur le mode restant. Puis, finalement, fin juin, la décision fut prise de fermer les portes du jeu, et de le passer en beta fermée afin de sauver un projet qui avait déjà consomme tant de temps et d'argent.

Dans un message posté sur le site officiel du jeu, Relentless Studios a expliqué que le jeu était finalement annulé, les développeurs ne voyant pas le futur que leur jeu pourrait avoir. L'équipe de développement va désormais se focaliser sur le prochain MMO d'Amazon : New World, ainsi que sur d'autres projets d'Amazon Games. Les joueurs qui ont dépensé des sous via la boutique seront intégralement remboursés, tandis qu'il est désormais impossible de faire des achats in-game. Les serveurs du jeu seront opérationnels jusqu'au 9 novembre 2020.