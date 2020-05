Crucible : le jeu coop d'Amazon dévoile ses configurations minimale et recommandée

CONFIGURATION MINIMALE

Système d'exploitation : Windows 7 64 bits

11 Espace disque : 15Go d'espace libre

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Système d'exploitation : Windows 10

11 Espace disque : 15Go d'espace libre

Le 20 mai prochain signera l'arrivée de Crucible, un shooter coopératif développé par Relentless Studios et édité par Amazon Game Studios, qui réitère alors son envie d'entrer dans notre chère industrie du gaming : le jeu (dont plus de détails sont disponibles ici ) sera notamment une exclusivité PC et à ce titre, Steam vient tout juste de dévoiler les configurations minimale et recommandée. Des indications plutôt indispensables pour savoir si l'on est équipé correctement et si l'on pourra profiter de cette expérience colorée, opposant équipes de chasseur à des vagues d'extraterrestres peu commodes.