Call of Duty : les 3 prochains épisodes sont assurés de sortir sur PlayStation

Depuis que Microsoft a racheté Activision-Blizzard pour quasiment 70 milliards de dollars, beaucoup de questions sont soulevées de la part des joueurs, des médias, mais aussi de la concurrence. Quid des licences qui batteront pavillon Xbox d'ici 2023 une fois que la transaction sera terminée ? Call of Duty deviendra-t-il une exclusivité Microsoft ? A en croire les propos de Phil Spencer il y a quelques jours, les joueurs sur PlayStation peuvent se rassurer, ils pourront profiter de leur Kalof annuel, Microsoft continue d'honorer tous les accords qui ont été établis. Pour certains, ces déclarations restent ambiguës et du côté de Bloomberg , on a cherché à lire entre les lignes. Le journaliste Jason Schreir a d'ailleurs publié un article dans lequel il avance que les trois prochains Call of Duty sortiront bien sur PlayStation, puisque des accords ont été signés entre Sony et Activision bien avant le rachat de Microsoft.Parmi les jeux qui sont révélés dans le papier, il y a le Call of Duty de cette année, qui s'annonce être le fameux Modern Warfare 2 dont les leaks ont commencé à émerger quelques mois plus tôt. La cuvée 2023 est également mentionnée et celui de l'année 2024 serait vraisemblablement le sucesseur de Call of Duty Warzone, sachant qu'il a été développé spécifiquement pour la next gen'. Des accords qui ressemblent fortement à ce qui s'est fait avec Bethesda Softworks juste avant leur rachat par le même Microsoft, mais il se pourrait bien qu'à termes, le géant américain décide de garder toutes ces belles licences fraîchement acquises à devenir de vraies exclusivités dans les années à venir. Il serait en effet dommage de dépenser autant d'argent pour laisser la concurrence en profiter...