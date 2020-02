Bleeding Edge : tous les détails sur la beta fermée du jeu de Ninja Theory

Prévu pour sortir en mars prochain sur PC et Xbox One, Bleeding Edge va se laisser découvrir par une poignée de joueurs chanceux dès ce weekend, lors de la première phase de beta fermée du jeu. Du vendredi 14 février à 19h au lundi 17 février à la même heure, les abonnés au Xbox Game Pass et ceux qui ont déjà précommandé le jeu pourront donc découvrir les nouveautés. Si vous avez déjà poncé l'alpha du jeu, vous pourrez découvrir un tout nouveau système de parade, ainsi qu'un nouveau tutoriel qui explique mieux les mécanismes du jeu.

Mieux, si vous participez à cette phase de tests, sachez que vous aurez droit à quelques petits cadeaux lors de la sortie du jeux, rassemblés dans le Punk Pack. Ce dernier comprend 3 skins exclusifs, l'hoverboard de l'émeutier, un pack d'autocollants, et trois émotes. Si vous ne pouvez pas faire partie de cette beta, sachez qu'une seconde est déjà prévue pour le 13 mars prochain, soit peu avant la sortie définitive du titre calée au 24 mars sur PC et Xbox One.