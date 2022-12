BLACKTAIL : les forêts enchantées au coeur d'une nouvelle vidéo de gameplay

Parmi les gros jeux que compte le mois de décembre, il y a un certain Blacktail qui arrive dans quelques jours sur PC, PS5 et Xbox Series. Développé par le studio polonais THE PARASIGHT, ce FPS se focalisera essentiellement sur les combats à l'arc, avec en plus un soupçon de magie. Il faut dire que l'histoire s'y prête plutôt bien, puisqu'on va s'immiscer dans la célèbre légende de Baba Yaga. L'histoire nous contera les aventures de Yaga, une jeune fille de 16 ans accusée de sorcellerie et expulsée de son village à la suite de la mystérieuse disparition de sa sœur Zora. Forcément, lorsque les cauchemars deviennent réels et que le passé frappe à la porte, il faut prendre son courage à deux mains et de remuer ses vieux souvenirs pour percer le mystère qui entoure ses origines. Dans cette quête, il faudra récolter des ressources pour crafter ses armes et son équipement, magie y comprise, battre des boss imposants et survivre dans des forêts à première vue enchantée. C'est autour de ces bois mystérieux que ce nouveau trailer a été façonné, révélant quelques séquences de gameplay au passage. La sortie de BLACKTAIL est attendue pour le 15 décembre prochain.