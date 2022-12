BLACKTAIL : le FPS basé sur le mythe de Baba Yaga est dispo, voici son trailer final !

C'est aujoud'hui que sort BLACKTAIL, ce FPS qui revisite le mythe de Baba Yaga dans un mélange de combats intenses à l'arc et de magie, le tout dans un univers de conte inspiré des anciens mythes slaves. C'eest développé par THE PARASIGHT, un jeune studio indépendant polonais qui a eu le soutien de Focus Entertainment. Le trailer de lancement promet de découvrir un univers sombre dans la narration, mais les environnements semblent parfois nous proposer des paysages idylliques. Comme tout bon Action-RPG qui se respecte, BLACKTAIL permettra au joueur de faire évoluer son personnage, ici une jeune fille de 16 ans, qui pourra upgrader son arc, mais aussi ses pouvoirs. Du craft est également au programme avec la possibilité de fabriquer ses flèches, de préparer des élixirs, de chasser du gibier et récolter toutes sortes de ressources. C'est disponible dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series.