BLACKTAIL : Focus révèle la date de sortie et lâche un nouveau trailer

Annoncé en 2021 par le studio The Parasight, BLACKTAIL est un jeu qui a séduit l'éditeur français Focus Entertainment qui l'a pris sous son égide. Durant la gamescom 2022, le jeu a révélé sa date de sortie, programmée pour l'hiver 2022 sans plus de précision. Mais c'était sans compter sur la page Steam du jeu qui balance le 15 décembre 2022, soit 10 jours avant l'arrivée de Papa Noël. L'annonce est accompagnée d'un trailer en 4K, nous permettant de nous replonger dans le mythe de Baba Yaga, où l'on incarne Yaga, une jeune fille de 16 ans accusée de sorcellerie et expulsée d’un village médiéval slave. Bien sûr, avec l'apparition d'esprits errants qui viennent hanter notre jeune adolescente, il se sent obligée de prendre les armes, son arc en l'occurence, pour mieuxc compendre son passé. Le jeu proposera aussi des mécaniques de jeu axées autour de la magie avec des environnements à la fois onirique et sombre. C'est prévu sur PC,PS5 et Xbox Series uniquement.