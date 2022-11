BLACKTAIL : une nouvelle vidéo qui fait le tour du jeu, des combats à l'arc et de la sorcellerie

BLACKTAIL revient sur le devant de la scène vidéoludique à travers une toute nouvelle vidéo fraîchement mise en ligne par Focus Entertainment. D'une durée de trois minutes et des poussières, elle revient sur les principales caractéristiques du jeu qui, pour ceux qui ne seraient pas au courant, revisite le mythe de Baba Yaga. Le visage caché derrière un masque, celle que les adeptes de légendes qualifient de divinité ou de sorcière n'a toujours pu compter que sur le seul soutien de sa soeur Zora. Après sa mystérieuse disparition, Yaga va donc se mettre à sa recherche, guidée par une voix intérieure.



Pour combattre les ennemis qui se dresseront sur sa route, son arc sera d'une aide précieuse, les flèches pouvant être craftées à condition de disposer des ressources nécessaires. Il y aura également moyen de se concoter des potions pour améliorer nos compétences. Enfin, il reviendra au joueur de choisir de répondre favorablement ou pas aux requêtes des protagonistes qu'abrite la forêt, les choix ayant un impact sur le déroulement des événéments. Semer le chaos ou agir en tant que gardienne bienveillante, voilà le dilemme auquel sera confrontée Yaga.



On profite de l'occasion pour rappeler que BLACKTAIL est dès à présent disponible en précommande sur Steam (23,99€ avant de passer à 29,99€). Le jeu débarquera le 15 décembre prochain sur PC donc, mais aussi sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.